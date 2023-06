Бивш ТВ водещ на Sky Sports се ожени за най-добрата приятелка на дъщеря си

Бившият телевизионен водещ на Sky Sports Ричард Кийс, на 66 г., се е оженил за Люси Роуз, на 35 г., на скромна церемония, на която присъствали техни роднини и приятели. Дъщеря му Джема и синът му Джошуа обаче не били сред гостите.

Булката, която е с 31 години по-млада от избраника си, е била сред близките приятелки на дъщеря му, което влошило отношенията в семейството.

Бившият водещ се раздели със съпругата си Джулия Кийс след 36 години брак, когато през 2016 г. излезе наяве връзката му с Люси Роуз. Наскоро бившата му съпруга сподели в интервю как аферата му с новата му любов я „опустошила“, докато през това време се е възстановявала от рак на щитовидната жлеза.

По думите на бившата му връзката с приятелката на дъщеря ѝ дори провалила филмовата кариера на Джема, която се пропила и изпаднала в депресия, отбелязва "Дейли мейл".

