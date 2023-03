Прецедент в "Капките"

© Facebook

Слушай новината Слушай новината

Дара Екимова грабна победата в снощния лайф на "Като две капки вода" и направи истински прецедент в шоуто за имитации. Младата изпълнителка бе оценена ниско от журито, но гласовете на публиката я изстреляха на върха. Това не се бе случвало до момента!

Дара бе доста убедителна в петата бляскава вечер на имитации и стигна до победата със зашеметяващата визия на Селин Дион и невероятните вокални умения, които показа с баладата "All By Myself" на канадската звезда, пише show.blitz.

Първи на сцената излезе Тома, който имитира британската поп звезда Хари Стайлс с песента "Watermelon sugar". "Тома, удивлява ме лекотата, с която правиш всички имитации. Поздравявам те, отново беше съвършен", коментира Хилда Казасян.

Керана пък, сложи короната на Кралицата на соул музиката - Арета Франклин и отново демонстрира артистични умения и огромен диапазон на гласа си.

Христо Гърбов вдигна публиката на крака с отличното си актьорско и вокално превъплъщение във френската легенда Едит Пиаф, която не преигра, а успя да представи чисто актьорски.

"Беше невероятен. Успя да предадеш нейния драматизъм, което е основно за образа на Едит Пиаф", остана впечатлен и Фънки.

Дуетът на сезон "Неделя" и победители от последното предаване – Димо Алексиев и Ралица Паскалева, танцуваха със зрителите в студиото под звуците на емблематичния хит от 90-те "Coco Jamboo" на Mr. President. "Ралица хвана блендата абсолютно точно, а Димо хвана изцяло настроението и движенията", заяви Асен Блатечки за изпълнението им.

Яна Маринова влезе в образа на дамата на българския рок Милена Славова и нейната балада "Защо" и получи аплодисменти от гостите в студиото, и журито бе единодушно, че това е най-доброто изпълнение на актрисата досега.

Не му върви на Веско Маринов: След Рачков и Асен Блатечки му скочи в "Капките"

Владо Михайлов облече костюма на ексцентричния южнокорейски изпълнител PSY и заедно с Funky Monkeys изтанцува култовия му танц, а всички бяха на крака. "Това, което прави Владо, е плътен и завършен образ. Благодаря ти", заяви Блатечки за изпълнението му.

Актьорът Христо Петков сложи емблематичната шапка на друг свой колега – Стефан Вълдобрев. Бутонът на късмета му отреди да изпее една от най-обичаните български песни "Рай".

Края на вечерта сложи Кали, която се превърна в сръбската суперзвезда Горан Брегович, а на сцената излезе с музикантите от духов оркестър „Монт Мюзик“ Монтана. "Направила си образа много готино. Поздравявам те", коментира Фънки.

Бутонът на късмета отреди образите за следващата неделя, когато Христо Петков ще бъде Джоан Джет, Кали ще влезе в образа на Лейди Гага, Тома ще излезе на сцената като Шакира, Яна ще запее като Гери-Никол, Димо и Ралица ще се появят като Бритни Спиърс и Мадона, Христо Гърбов ще имитира Видин Даскалов, Керана ще се превъплъти в Майли Сайръс, Влади ще облече дрехите на Фреди Меркюри, а Дара Екимова ще бъде Right Side Fred.

1









Копирано