Фронтменът на R.E.M. покани Иво Димчев на бира

Да пият бира заедно – такава покана лично е отправил вокалистът на легендарната американска рок група R.E.M.- Майкъл Стайп, на екстравагантният български певец Иво Димчев. Изненадващото предложение е дошло след като изпълнителят на Losing My Religion e прочел статията за родния музикант в онлайн изданието на престижното списание Тhe New Yorker, на чиято корица блесна негова фотография. За това се похвали самият Иво с публикация в социалните мрежи.

„Заради статията в сп. New Yorker получих имейл от Майкъл Стайп, фронтменът на легендарната група R. E. M. От два дни слушал песните ми в YouTube и ги намирал за много красиви. Искал да пием бира и да си говорим, ако съм в Ню Йорк или Берлин. Казах му, че няма грижи. След бирата току виж съм го завлякъл в някоя гей сауна, че от малък съм му набрал!“, написа той във Фейсбук.

Преди броени дни в популярната медия се появи голям текст за изпълнителя на „Баница“, озаглавен „Екстравагантният разкош на Иво Димчев“, пише "Монитор".

В статията, която в последните 3 дни е централен материал в сайта на The New Yorker, той е представен като един от най-известните български певци и текстописци. Материалът се върти около решението на Димчев да прави домашни концерти по време на пандемията, като единствената „такса“ за това е публиката да закупи една от неговите тениски. Авторът също е българин – журналистът и поет Димитър Кенаров, който е известен с публикациите си в американски издания като списанията Esquire, The Nation и Foreign, а у нас — и с поезията си.

„Написах портрет на моя любим български музикант/съвременен артист, изключителния Иво Димчев за The New Yorker. Рядко съм се забавлявал толкова много, работейки върху текст. Красивите снимки са на талантливата Михаела Аройо“, съобщи и самият автор на текста за Иво във Фейсбук.

