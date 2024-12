Флойд Мейуедър подари имот за 20 млн. долара на 2-годишния си внук

Един от най-добрите боксьори в историята Флойд Мейуедър направи впечатляващ коледен подарък.

В колекцията си 47-годишният боксьор има различни скъпи коли, часовници и други ценни вещи.

А сега Мейуедър е купил имот на стойност 20 милиона долара. Това всъщност е коледният подарък на двегодишния му внук Кентрел Голдън-младши.

Сградата се намира на кръстовището на Шесто авеню и 47-ма улица в Манхатън, пише бТВ.

