Елтън Джон и Бърни Топин бяха удостоени с награда "Гершуин"

Британският певец Елтън Джон и авторът на песни Бърни Топин бяха удостоени с наградата „Гершуин“ за популярна музика на Библиотеката на Конгреса, съобщи Асошиейтед прес.

„Ако си успял, трябва да се раздаваш. Това беше моята мантра през 1980 г., когато изтрезнях, и това е моята мантра оттогава насам“, каза Елтън Джон пред Асошиейтед прес.

Вечерта беше изпълнена с разнообразни музикални стилове от редица известни изпълнители, сред които Гарт Брукс, Чарли Пут, Бранди Карлайл, Джони Мичъл, Ани Ленъкс и водещият Били Портър.

Преди Ленъкс да изпълни песента The Border Song на Елтън Джон, тя подчерта важността на неговата благотворителната кауза в борбата с епидемията от СПИН, определяйки я като „неизмерима“.

„Изглежда, че той се чувства много комфортно със славата си и я използва по начин, който доведе до огромни глобални разлики в наистина значими области. ХИВ и СПИН са огромно, огромно предизвикателство. И въпреки това Елтън го правеше и продължава да го прави, спасявайки животи“, каза Ленъкс на червения килим.

След като беше удостоен с наградата, Елтън Джон изпълни три песни - Mona Lisas and Mad Hatters, Saturday Night's Alright for Fighting и Your Song, като Топин беше до него на пианото.

Наградата "Гершуин" е учредена през 2007 г. и носи името на друг легендарен тандем в писането на песни - Джордж и Айра Гершуин. Сред предишните й носители са Пол Саймън, Стиви Уондър, Пол Маккартни, Джони Мичъл, Лайънъл Ричи, Гарт Брукс.

