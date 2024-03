© Getty Images

Южнокорейската момичешка група "Туайс" оглави за първи път класацията на "Билборд" за албуми с With YOU-th, съобщи изданието на сайта си.

Албумът With YOU-th е с най-големи продажби за седмицата - 90 000 единици, както и за годината досега. Песните в него са предимно на корейски.

Предишният албум Ready to Be на "Туайс" достигна второ място в класацията "Билборд 200" през април миналата година.

На второ място в класацията "Билборд 200" е One Thing at a Time на Морган Уолън с 67 000 еквивалентни албумни единици.

Следват Йе, известен преди като Кание Уест, и Тай Дола Сайн с Vultures. Те отстъпиха първото място след две седмици начело. Stick Season на Ноа Каан остава на четвърто място. Пета е Сиза с SOS, следвана от Дрейк с For All the Dogs.

