Наследници на Джими Хендрикс ще могат да съдят "Сони" за правата върху три албума

© gettyimages

Наследниците на басист и барабанист, участвали в групата на Джими Хендрикс, могат да съдят компанията "Сони мюзик ентъртеймънт" за дял от правата върху три албума от 60-те години на миналия век, съобщава БТА, като цитира решение на Висшия съд в Лондон.

Британците Ноел Рединг и Мич Мичъл се присъединяват към групата "Джими Хендрикс експиъриънс" през 1966 г. и свирят в трите студийни албума на групата - Are You Experienced, Axis: Bold As Love и Electric Ladyland, издадени през 1967 и 1968 г.

Записите включват Hey Joe, Purple Haze, Foxy Lady, The Wind Cries Mary и други хитове, превърнали Хендрикс в рок икона, преди той да почине през 1970 г. на 27-годишна възраст.

Джими Хендрикс увековечен в музея на Мадам Тюсо

Рединг и Мичъл умират съответно през 2003 г. и 2008 г., а по-късно наследниците им прехвърлят всички права, които биха могли да имат върху албумите, на две компании.

Дружествата Noel Redding Estate Ltd и Mitch Mitchell Estate Ltd подават иск срещу "Сони" през 2022 г. и настояват за решение, че притежават дял от авторските права върху записите на трите албума на групата "Джими Хендрикс експиъриънс".

"Сони" поиска делото да бъде прекратено, отчасти защото Рединг и Мичъл са подписали договори в началото на 70-те години на миналия век , че няма да съдят наследниците на Хендрикс или звукозаписните компании, разпространяващи трите албума.

През 1973 г. Рединг получава 100 000 щатски долара, а Мичъл - 247 500 щатски долара през следващата година, за да оттеглят исковете си в Ню Йорк. Според адвокатите на "Сони" това дава пълна защита по новото делото в Лондон.

Съдията Майкъл Грийн обаче постанови в понеделник, че искът трябва да бъде разгледан от пълен съдебен състав, вероятно през 2025 г.

"Сони" не отговори веднага на запитване от Ройтерс за коментар.

Лорънс Абрамсън, адвокат, представляващ двете компании, приветства решението.

"Никой не отрича, че Джими Хендрикс е един от, ако не и, най-великият китарист на всички времена", каза той в изявление. "Но той не е направил записите си сам и те не биха постигнали никакъв успех без приноса на Ноел и на Мич", отбеляза юристът.

Последвайте канала на

0









Копирано