Почина бившият барабанист на Scorpions Джеймс Котак

Бившият барабанист на "Скорпиънс" Джеймс Котак е починал във вторник в Луисвил, Кентъки, съобщи електронното издание на "Ню Йорк пост". Той бе на 61 години.

За кончината му съобщи дъщеря му Тоби. Музикантите от "Скорпиънс" почетоха паметта му с публикация във Фейсбук. Не е известна причината за смъртта му

Джеймс Котак говореше открито за борбата си с алкохолизма. Той бе арестуван за пиянство на обществено място през 2014 г. Заради проблемите му с алкохола той бе уволнен от "Скорпиънс" през 2016 г., пише изданието.

Very sad news... our dear friend & Drummer for 20yrs James Kottak has passed at the age of 61. James was a wonderful human being, a great musician & loving family man. He was our „Brother from another Mother“ & will be truly missed. Rock‘n Roll Forever



