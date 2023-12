Ники Минаж за трети път е начело на класацията на "Билборд" за албуми

© Getty Images

Албумът Pink Friday 2 на Ники Минаж дебютира под номер едно в класацията "Билборд 200", като така постави певицата за трети път начело на чарта след Pink Friday: Roman Reloaded през 2012 г. и дебютния ѝ студиен албум Pink Friday през 2011 г.

Pink Friday 2 отчете 228 000 еквивалентни единици на пазара в САЩ в първата си седмица на пазара, приключила на 14 декември, сочат данни на Luminate. Това е рекорд за албум на рапърка за второто десетилетие на века и за аренби/хип-хоп албум на жена тази година, допълва БТА.

На втора позиция остава 1989 (Taylor's Version) на Тейлър Суифт със 109 000 еквивалентни единици. За пръв път от девет месеца на първа и втора позиция в класацията са албуми на жени. Освен това тази седмица за пети път Ники Минаж и Тейлър Суифт заемат двете водещи позиции в чарта.

"Билборд" обяви Тейлър Суифт за най-добър изпълнител на 2023 г.

Дрейк е на трето място в албумната класация тази седмица с бившия си албум номер едно For All the Dogs. Дрейк има колаборации с Ники Минаж в Pink Friday 2.

Тейт Макрей бележи първи албум в топ 10 на албумната класация с Think Later, който тази седмица заема четвърта позиция в чарта.

Майкъл Бубле запазва пето място с Christmas, следван от Морган Уолън и One Thing at a Time, Midnights на Тейлър Суифт, SOS на Сиза, Lover и Folklore на Тейлър Суифт.

