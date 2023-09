Тейлър Суифт, Шакира и Maneskin обраха тазгодишните награди на MTV

© Getty Images

Тейлър Суифт спечели наградата за най-добро видео и песен на годината на наградите за видео музика на MTV, два от няколкото трофея, за които се състезаваше като най-номинираният изпълнител на церемонията, изпълнена със звезди, предаде Ройтерс.

Суифт, която е в почивка от рекордното си турне Eras Tour, отиде с 11 номинации. 33-годишната звезда се състезаваше за изпълнител на годината в категория, пълна за първи път с изцяло женска конкуренция - от Бионсе Био̀нсе Жизел Ноулс-Картър (на английски: Beyoncé Giselle Knowles-Carter) е американска певица, актриса, до Карол Зжи и Доджа Кет.

"Anti-Hero", разказът на Суифт за несигурността с припева на "It's me, hi, I'm the problem, it's me" (Това съм аз, здравей, аз съм проблемът, това съм аз), й донесе две от първите награди на шоуто. Певицата изглеждаше развълнувана при връчването на една от статуетките от членовете на момчешката група от 90-те години на миналия век NSYNC, групата, която спечели наградата за най-добър поп видеоклип преди 20 години.

"Аз имах вашите кукли!", каза Суифт към членовете на групата, сред които са Ланс Бас и Джъстин Тимбърлейк. "Вие сте олицетворение на поп музиката. Така че да получа това от златните ви поп ръце, е твърде много."

"Анти-герой" участва и в надпреварата за видеоклип на годината, трофей, който Суифт получи през 2022 г. Този път тя се сблъска, наред с други, с конкуренция от химна за оцеляване на Майли Сайръс "Flowers".

"Стрей кидс", група, събрана чрез риалити шоу, спечели наградата за най-добър кей-поп.

Изпълнителите на церемонията, която се проведе в центъра "Пруденшъл" в Нюарк, Ню Джърси, бяха Деми Ловато, Лил Уейн, Оливия Родриго и водещата Ники Минаж.

Шакира ще бъде отличена за принос и влияние върху музикалната култура на наградите на MTV тази година

Колумбийската поп певица Шакира беше отличена с награда за цялостно творчество. След като изпълни редица свои хитове, сред които "Hips Don't Lie" и "Whenever", певицата отправи поздрав към своите фенове.

"Благодаря ви много, че сте моята армия и ми помагате да водя всички мои битки", каза тя, предава БТА.

