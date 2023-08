Българин е първият оперен певец в поп класация

© Фейсбук

Слушай новината Слушай новината

Българинът Ганчо Бояджиев е композитор, музикален и рекламен продуцент, художник, дизайнер, актьор, модел, бодибилдър, преподавател по английски, писател и сценарист. Той е и първият оперен певец в класация за популярна музика, пише BG Voice, цитирано от БТА.

Наскоро в световната книжарница Amazon излeзe на английски език втората му книга – „Чинчила Кофи бум-бум“ („Chinchilla Coffee Boom Boom“) - в хартиен и дигитален вариант. В нея Ганчо се подписва с литературния си псевдоним Gan Boyd.

„Чинчила Кофи бум-бум“ е игра на думи, от името на напитката „Текила бум-бум“. Главният герой е една чинчила, а сюжетът се разгръща върху тайна рецепта за кафе. Вдъхновена е и е в стила на книгата на Дъглас Адамс „Пътеводител на галактическия стопаджия“.

Роденият в София Ганчо израства между майка, доцент по неврология и епилепсия, и баща авиоинженер. Дядо му, проф. Ганчо Ганев, е автор на първия в света университетски наръчник за болестта паркинсон.

Момчето обаче мечтае да стане певец. Свири на пиано от 5-годишен, пее в детски хорове. Завършва Националната природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“ с химия и след успешно участие в международна олимпиада влиза без изпит във Химикотехнологичния и металургичен университет. Завършва инженерна химия, специализира в Тулуза. От 1990 г. до 1991 г. живее в Париж и Екс-ан-Прованс и учи в института за чуждестранни студенти.

На 18 години започва да учи оперно пеене с изпълнители от Софийската опера, оттогава са и първите му композиции. Учи и в частно училище в Милано. Пет години се усъвършенства, като най-ценно за него е менторството на Гена Димитрова.

Българин пее за Швейцария на "Евровизия"

Разликата от 30 години не им пречи да бъдат много близки духовно. „Респектът ми към нея обаче беше толкова силен, че не можах да си преобърна езика да ѝ кажа просто „Гена“, макар често да си звъняхме посред нощ“, споделя Ганчо.

От 1991 г. до 2009 г. пътува много и живее по малко в Англия, Франция, Канада, САЩ, Испания, Холандия, Южна Корея, Австрия, Полша, Русия, Израел, Швеция, Финландия, Швейцария и Тайланд.

В Милано записва и „Самолетна и космическа техника“ и се издържа като преподава английски в Oxford Institute в града.

След смъртта на Гена Димитрова Ганчо за две години напълно престава да пее, но си спомня за съвета ѝ - да опита и в други, по-модерни жанрове. Той започва да експериментира - смесва звученето на тенора си с аранжименти със съвременно електронно звучене и рап речитативи.

Gantcho – както е артистичният му псевдоним, е депозирал в Съюза на италианските композитори, на който е член от 2010 г., над 50 авторски песни.

Парчето му „I wanna Fall In Love Again“ е в ротация на повече от 80 радиостанции, а видеото към него е на 18-о място в "Italy Top 20 Video Cowntdown" – за всичко, продуцирано в Италия. Той става първият българин в италианска поп класация и първият оперен певец с място в поп чарт.

Издал е общо 3 албума, като първия – „Music Is The Answer“ („Музиката е отговорът“), посвещава на Гена. Втория – „Lost Without You“ („Изгубен без теб“), записва с класическия композитор Лука Ломбарди. Третият „Freedom“ („Свобода“) е с италианската звезда DJ Twenty. Двамата с известната радиоводеща и певица Ванеса Грей участват в швейцарската „Евровизия" с парчето „Party for Everyone“.

През 2016 г. Ганчо Бояджиев създава собствена марка облекла в Милано. Той открива, че в Милано и цяла Италия сред купищата спортни марки няма нито една за фитнес маниаци и се възползва от свободната ниша. Ангажира трима дизайнери, сред тях българката Вили Гаджева. За няколко месеца марката „Firesign“ става хит, а местната преса пише, че „въплъщава елегантността, изчистеността и минимализма на италианската мода“.

„Сега си дойдох в България да се заредя, да видя родителите, роднините и приятелите си, да отскоча до морето и от есента продължавам проектите с нови сили. Продължавам с преподаването. Имам много песни за студио. Търся инвеститор за магазина на моя бранд „Firesign“ на централно място в Милано. Има и много други проекти, стопирани заради тоталното затваряне на света, които ще продължа. Пълен съм с идеи“, казва българинът.

0









Копирано