Сестрата на Селин Дион разказа за битката на певицата с рядкото неврологично заболяване

Сестрата на Селин Дион Клодет разказа пред сп. "Журнал дьо Монреал" за битката на носителката на "Грами" с рядкото неврологично заболяване синдром на скования човек, съобщи ДПА.

Преди месеци изпълнителката на "My Heart Will Go On" отмени турнето си по здравословни причини.

Селин Дион отложи шоу в Лас Вегас заради тежки мускулни спазми

Седемдесет и четири годишната Клодет Дион каза, че Селин "чете научни публикации за тази рядка болест". По думите й певицата се нуждае от почивка. "Тя винаги се е опитвала да бъде най-добрата, най-силната. Идва време, когато човек трябва да слуша сърцето и тялото си. Важно е."

Селин Дион е с нелечимо заболяване

Когато обяви заболяването си, 55-годишнбата Селин Дион подчерта, че синдромът на скования човек засяга един на милион души, допълва БТА.

