Селин Дион отложи шоу в Лас Вегас заради тежки мускулни спазми

Селин Дион отложи началото на шоуто си в Лас Вегас, съобщи агенция ЮПИ.

Певицата, която е на 53 години, съобщи, че отлага старта на шоуто си в Ризортс Уърлд тиътър заради здравословни проблеми.

Според разпространено съобщение до медиите Дион страда от "тежки и постоянни мускулни спазми, които ѝ пречат да се изявява на сцена".

Певицата е прегледана и се лекува, но симптомите ще попречат на началото на шоуто, насрочено за 5 ноември.

В изявление Дион посочва, че с екипа си работи активно по спектакъла през последните осем месеца и е изключително натъжена, че няма да може да го постави, както е предвидено.

Представленията в периода 5-20 ноември и 19 януари-5 февруари догодина ще бъдат насрочени за нови дати. Дион възнамерява да възобнови световното си турне на 9 март 2022 г.

I’m heartbroken by this. My team and I have been working on our new show for the past eight months, and to not be able to open this November saddens me beyond words. Now, I have to focus on getting better… I want to get through this as soon as I can. - Celine xx… pic.twitter.com/cEDLQt9HDg