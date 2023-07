Тейлър Суифт отново е на първо място в класацията на "Билборд" за албуми

© Getty Images

"Speak Now (Taylor's Version)" оглави класацията "Билборд 200" за втора поредна седмица със 121 000 продадени албумни единици, съобщи изданието на сайта си.

Предишните преиздадени албуми на звездата "Fearless" и "Red" бяха начело на класацията само през първата седмица след излизането на пазара.

За втора поредна седмица Тейлър Суифт има четири албума в топ 10 на класацията "Билборд 200". Преди седмица тя стана първият жив изпълнител с подобно постижение. Към преработената версия на "Speak Now", се присъединяват "Midnights" на четвърто място, "Lover" - на шесто и "Folklore" на 10-о място.

Конкуренцията е малка, защото миналата седмица в САЩ нямаше нови издадени албуми.

На второ място в албумната класация на "Билборд" остава кънтри певецът Морган Уолън със 105 000 продадени еквивалентни единици от "One Thing at a Time". Той зaема и петото място с хитовия си албум "Dangerous: The Double Album".

Трети е мексиканският рапър Песо Плума с "Genesis", допълва БТА.

