На 70-годишна възраст почина дългогодишният китарист на АББА Ласе Веландер.

Шведския музикант е свирил в някои от най-големите хитове на групата. Той участва и в последния им албум на групата, който беше издаден през 2021 г.

Веландер започва да работи с легендарната група през далечната 1974 г.

“С неописуема тъга споделяме, че любимият ни Ласе почина, заобиколен от любимите си хора. Той беше невероятен музикант, но преди всичко беше прекрасен съпруг, баща, брат, чичо и дядо. Добър, закрилящ, грижовен и любящ и още много, което не може да се опише с думи. А сега трябва да живеем без теб“, написаха близките на Веландер.

ABBA's long-term guitarist Lasse Wellander dead at the age of 70 https://t.co/Da40ibi9xM pic.twitter.com/8aDivbbU7s