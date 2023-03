Той е избран за най-популярния изпълнител в света, счупи всички рекорди

Певецът The Weeknd (с истинско име Абел Макконън Тесфайе) стана първият музикант, преминал границата от 100 милиона месечни слушатели в Spotify.

Той постави рекорд от 111,4 млн. месечни слушатели в платформата. Това го вкара в Книгата на рекордите на Гинес като най-популярния изпълнител в света, според уебсайта на организацията.

Песента "Blinding Lights", издадена от The Weeknd през 2020 г., е най-слушаната песен в Spotify, с около 3,4 милиарда слушатели към февруари, пише Телеграф.

Тейлър Суифт започна световното си турне

През 2016 г. певецът влезе в Книгата на рекордите на Гинес и за най-популярния албум в Spotify, както и за най-много последователни седмици в топ 10 на Billboard Hot 100 за солов изпълнител от мъжки пол.

The Weeknd is officially the worlds most popular artist according to the Guinness Book of World Records pic.twitter.com/I3mwaPd3vJ