Бионсе и Адел са начело на афиша на наградите "Грами"

© Колаж: Novini.bg/gettyimages

Слушай новината Слушай новината

Много звезди ще преминат по червения килим на наградите "Грами" в неделя вечерта в Лос Анджелис, а иконите Адел и Бионсе Био̀нсе Жизел Ноулс-Картър (на английски: Beyoncé Giselle Knowles-Carter) е американска певица, актриса, отново ще се изправят една срещу друга, съобщава БТА.

Кендрик Ламар, Хари Стайлс и Тейлър Суифт също са сред фаворитите на 65-ата церемония, която ще събере много именити изпълнители. Бед Бъни, Лизо, Стив Лейси, Мери Джей Блайдж също са номинирани.

Тази година по номинации води Бионсе Био̀нсе Жизел Ноулс-Картър (на английски: Beyoncé Giselle Knowles-Carter) е американска певица, актриса, - в девет категории. След нея е Кендрик Ламар с осем. Адел и Бранди Карлайл са с по осем.

Певицата Сиза остава на върха в класацията на "Билборд" за албуми

Адел и Бионсе Био̀нсе Жизел Ноулс-Картър (на английски: Beyoncé Giselle Knowles-Carter) е американска певица, актриса, бяха една срещу друга и през 2017 г. Тогава британката смаза конкуренцията, като спечели наградите в основните категории с албума си "25", а Бионсе Био̀нсе Жизел Ноулс-Картър (на английски: Beyoncé Giselle Knowles-Carter) е американска певица, актриса, трябваше да се задоволи с "Грами" за "най-добър ърбан албум" за "Lemonade", смятан сега за класика. От сцената Адел" затрогващо отдаде почит на "кралицата" Бионсе Био̀нсе Жизел Ноулс-Картър (на английски: Beyoncé Giselle Knowles-Carter) е американска певица, актриса, и обвини Националната звукозаписна академия, че за пореден път е пренебрегнала цветнокожите изпълнители.

Според специализираното списание "Билборд", този път наградата за най-добър албум ще спечели по-скоро Бионсе Био̀нсе Жизел Ноулс-Картър (на английски: Beyoncé Giselle Knowles-Carter) е американска певица, актриса,, а Адел ще се задоволи със "запис на годината" за "Easy on Me". Предишните издания на наградите обаче оставят място за много изненади.

Бионсе Био̀нсе Жизел Ноулс-Картър (на английски: Beyoncé Giselle Knowles-Carter) е американска певица, актриса, изравни рекорда на съпруга си Джей-Зи за най-номиниран изпълнител в историята на наградите "Грами". Те имат по 88 номинации общо през годините. Бионсе Био̀нсе Жизел Ноулс-Картър (на английски: Beyoncé Giselle Knowles-Carter) е американска певица, актриса, вече е най-награждаваната изпълнителка - с 28 "грамофончета", а тазгодишната церемония може да й даде възможност да задмине по победи и композитора Джордж Шолти, ако спечели още четири награди.

Рапърът Бед Бъни, който миналата година имаше голям успех в цял свят с албума "Un verano sin ti", е номиниран в три категории, сред които за най-добър албум. Това е първият испаноезичен албум, който се съревновава за една от основните награди.

Във водещата категория за албум на годината са номинирани "Renaissance" на Бионсе Био̀нсе Жизел Ноулс-Картър (на английски: Beyoncé Giselle Knowles-Carter) е американска певица, актриса,, "30" на Адел, "Voyage" на АББА, "Un Verano Sin Ti" на Бед Бъни, "Good Morning Gorgeous'' (Deluxe)" на Мери Джей Блайдж, "In These Silent Days" на Чарли, "Music of the Spheres" на "Колдплей", "Mr. Morale & the Big Steppers" на Кендрик Ламар, "Special" на Лизо и "Harry's House" на Хари Стайлс.

За запис на годината са номинирани "Break My Soul" на Бионсе Био̀нсе Жизел Ноулс-Картър (на английски: Beyoncé Giselle Knowles-Carter) е американска певица, актриса,, "As It Was" на Хари Стайлс, "Woman" на Доджа Кет, "Easy On Me" на Адел, "Don't Shut Me Down" на АББА, "Good Morning Gorgeous" на Мери Джей Блайдж, "Bad Habit" на Стив Лейси, "The Heart Part 5" на Кендрик Ламар, "About Damn Time" на Лизо и "You and Me On the Rock" на Чарли в сътрудничество с "Луциус".

За наградата за песен на годината, която се присъжда за авторство, ще се съревновават създателите на "About Damn Time" на Лизо, "All Too Well (10 Minute Version) (The Short Film)" на Тейлър Суифт, "As It Was" на Хари Стайлс, "Bad Habit" на Стив Лейси, "Break My Soul" на Бионсе Био̀нсе Жизел Ноулс-Картър (на английски: Beyoncé Giselle Knowles-Carter) е американска певица, актриса,, "Easy On Me" на Адел, "God Did" на диджей Калед, "The Heart Part 5" на Кендрик Ламар и "Just Like That" на Бони Райт.

В четвъртата водеща категория за най-добър нов изпълнител си съперничат Анита, Омар Аполо, ДОМи и Джей Ди Бек, Муни Лонг, Самара Джой, Лато, "Монескин", Тоби Нигуе, Моли Тътъл и "Ует Лег".

Наградите "Грами" ще бъдат раздадени за 65-и път на 5 февруари. Водещ на церемонията ще е комикът Тревър Ноа.

0









Копирано