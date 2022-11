Адел даде начало на отменените си шоута в Лас Вегас

© gettyimages

Певицата Адел каза преди днешното начало на шоутата ѝ в Лас Вегас, които преди 10 месеца отложи в последния момент, че "никога не е била по-нервна преди концерт", съобщи БТА.

Изпълнителката на хитовете "Hello" и "Easy On Me", с които покори върховете на чартовете, се сблъска с враждебна реакция в интернет през януари, когато в сълзливо видео се извини на феновете, че не може да изнесе концертите си "Уикенди с Адел" ("Weekends with Adele") в хотел "Сизърс Палас" в столицата на хазарта. Като причина певицата посочи заболяването на половината й екип от COVID-19.

Адел каза, че екипът ѝ е "опитал абсолютно всичко", но е било "невъзможно да се довърши шоуто". Концертите трябваше да започнат на следващия ден и някои фенове вече пътуваха към Невада, когато научиха новината.

Ден преди началото на шоуто й в Лас Вегас, певицата и авторка на песни сподели в Инстаграм своя снимка на репетиция на фона на снимки от детството.

"Завладяна съм от емоции, невероятно нервна съм, не мога да стоя спокойно, защото съм толкова развълнувана. Винаги се страхувам преди концерти и го приемам като добър знак, защото означава, че ме е грижа и че просто искам да си свърша добре работата", написа Адел.

"Никога не съм бил по-нервна преди шоу в кариерата си, но в същото време ми се иска днес да е утре! Нямам търпение да ви видя там", добави още певицата.

Концертите на Адел в Лас Вегас ще продължат до март.

В интервю през юли 34-годишната изпълнителка обърна внимание на отлагането на шоуто й през януари, като заяви, че "определено е усетила разочарованието на всички" и е "съкрушена".

Адел, известна с баладите си за разбито сърце и носталгия, отбеляза музикално си завръщане миналата година с четвъртия си студиен албум "30". С него изпълнителката оглави чартовете по света. Преди броени дни "30" получи номинация в топ категорията за най-добър албум на водещите музикални награди "Грами".

