Филип Киркоров удари свой фен с букет

Руският певец Филип Киркоров удари с букет свой фен, отишъл на концерта му в Ташкент.

Видео, разпространено в социалната мрежа TikTok, показва певеца, който слиза от сцената по време на свое изпълнение.

Ще замерят Филип Киркоров с яйца и домати на концерт у нас

Озовавайки се до публиката, Киркоров замахва с букета и удря един от зрителите. След което певецът захвърля букета на сцената.

Не е ясно каква е причината за гнева на Киркоров и защо го излиза именно върху този свой фен, пише Нова телевизия.

Russian singer of Bulgarian origin Filipp Kirkorov behaved inappropriately at a concert in Kazakhstan. Russian upbringing in action, Bulgarians must feel Spanish shame for this singer pic.twitter.com/T5yEw6FCCj