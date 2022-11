Българи плащат 3 бона за среща с Джони Деп и Алис Купър

© Getty Images

Музиканти от класа ще зарадват меломаните на 12 юни 2023 г. - в София за първи път ще видим на живо супер групата "Hollywood Vampires". Цените на билетите стигат до 3000 лв.

Двигателите на звездната формация Джони Деп, на китара, Алис Купър като фронтмен, един от архангелите на китарата Джо Пери от "Aerosmith" ще изпълнят едни от най-големите рок хитове на всички времена. В сет листа има кавъри на различни култови песни и банди през годините.

Шоуто в София е част от европейското турне на групата, която се завръща на сцената с огромно желание за истински рок след 3-годишна пауза.

Джони Деп идва в България

Билетите за концерта влизат в продажба от днес в мрежата на Eventim, а от 2 ноември бяха пуснати ВИП пакетите, които включват и среща с бандата.

Т.н. Meet and greet предизвика голям интерес сред феновете. Пакетът струва 3000 лева. Включено е питие и снимка с бандата, направена от техен фотограф, която по принцип се праща на имейл до 3 дни.

Има и други екстри. "Приятно сме изненадани от интереса към ВИП пакета, който се продава отделно от билетите и е изцяло организиран от мениджмънта на групата", споделят организаторите в България.

Американската супер група "Hollywood Vampires" е създадена през 2015 година и носи името на небезизвестния клуб на знаменитости, създаден от Алис Купър през 70-те години. В него членуват рок величия като Джон Ленън (The Beatles), Keith Moon (The Who) и Micky Dolenz (The Monkees). "Hollywood Vampires" имат издадени два студийни албума с участието на гост музиканти от ранга на Пол Макартни, Слаш от "Guns N' Roses" и Брайън Джонсън -AC/DC.

Концертът на Hollywood Vampires ще се проведе на 12 юни 2023 г. в столичната зала "Арена София" (бившата зала Армеец). Билетите са в продажба от днес, 4 ноември (петък) в мрежaта на Eventim в цялата страна, както и в OMV, Билетен център на НДК, Технополис и Български пощи.

Цени на билети са от 90 лева - правостоящи, 150 лева - Front of stage до 170 лева - седящи.

Деца до 6 години влизат без билет и без право на седящо място, предаде dir.bg.

