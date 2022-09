Рекорди от церемонията за видео музикалните награди на MTV

© Getty Images

Тейлър Суифт победи в три категории на церемонията за Видео музикалните награди на MTV и с това постави три рекорда.

Тя е първият изпълнител с три награди за видео на годината и първият самостоятелен режисьор, отличен на видео музикалните награди на MTV. Тейлър Суифт е и едва вторият режисьор с две награди за работа върху собствено видео. Кендрик Ламар е другият - за сърежисура на "Alright" и "HUMBLE". Късометражният филм на Тейлър Суифт към песента 'All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version)' е най-дългият, печелил в категорията за най-добро видео.

Бед Бъни стана първият латиноамерикански певец, избран за изпълнител на годината. Той се наложи над Дрейк, Ед Шийран, Хари Стайлс, Джак Харлоу, Лил Нас Екс и Лизо, но това не беше голяма изненада, като се има предвид успехът на песента му "Un Verano Sin Ti".

Ники Минаж спечели наградата за най-добро хип-хоп видео за "Do We Have a Problem" - четвъртата й в тази категория. Така тя е с най-много отличия на Видео музикалните награди на MTV за нея, повече и от Дрейк. Ники Минаж е и рапърката с най-много победи.

Лиса от групата "Блекпинк" спечели видео музикалната награда на MTV за най-добър Кей-поп за самостоятелния си хит "Lalisa". Така тя измести група Би Ти Ес, която се налагаше в категорията през предишните три години.

Група Би Ти Ес спечели наградата за най-добра група за четвърта поредна година и изместиха "Но даут" като водеща в историята й. С нея общият брой на статуетките й стана 10.

Италианската група "Монескин" се наложи в категорията за най-добро алтърнатив видео за "I Wanna Be a Slave". Те са първите извън САЩ с тази награда на MTV.

Анита спечели наградата за най-добър латино видеоклип с "Envolver" и стана първият бразилски изпълнител с тази награда. Тя успя да измести фаворита Бед Бъни.

Мадона, която е най-награждаваният изпълнител в историята на Видео музикалните награди на MTV с 20 победи, стана и единствената, получила номинация през всяко от петте десетилетия от историята им. Тя спечели 69-ата си номинация тази година с 14-ия си студиен албум "Madame X", допълва БТА.

