Кей поп групата Би Ти Ес оглави класацията на "Билборд" за албуми

Новият албум на момчешката група Би Ти Ес "Proof" дебютира начело на класацията на "Билборд" за албуми, съобщи сайтът на изданието. Това е шестият албум, който извежда кей поп бандата на върха на чарта.

Компилацията, включваща предимно издавани досега парчета, отчете 314 000 еквивалентни единици на пазара в САЩ в седмицата, приключила на 16 юни, сочат данни на "Луминейт".

Антологията излезе на 10 юни, четири дни, преди групата да обяви, че си взема почивка, за да могат изпълнителите да се посветят на соло начинания. Южнокорейската седемчленна група бе основана през 2010 г. и дебютира в американската класация на "Билборд" през 2013 г.

Бед Бъни и неговият "Un Verano Sin Ti" слиза на втора позиция в класацията. Хари Стайлс и неговият "Harry's House" удържат третото място. Рапърът Пост Малоун отстъпи от втора на четвърта позиция тази седмица с "Twelve Carat Toothache". Последен в топ 5 е бившият номер едно "I Never Liked You" на Фючър.

Следват трима бивши водачи в класацията за албуми. "Dangerous: The Double Album" на Морган Уолън запазва шестата си позиция от миналата седмица, "Mr. Morale & The Big Steppers" на Кендрик Ламар слиза от пето на седмо място, а Оливия Родриго е стабилна на осма позиция със своя "Sour".

Дебютният студиен албум "Ctrl" на американската певица Сиза от 2017 г. се изкачи от 35-то до девето място в чарта тази седмица.

Десета е Кари Ъндърууд с новия си студиен албум "Denim & Rhinestones", който дебютира на пазара с 31 000 еквивалентни единици. Така кънтри звездата се записа с десети пореден албум в топ 10 на чарта "Билборд 200", допълва БТА.

