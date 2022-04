Адел, Ед Шийран и Дейв са сред номинираните за наградите "Айвър Новело"

© Getty Images

Певците Адел, Ед Шийран и Рей, рапърът Дейв и групата "Колдплей" ще се съревновават за наградите "Айвър Новело", които се присъждат за авторство на песни, предаде Ройтерс, позовавайки се на организаторите.

Продуцентът Дийн "Инфло" Джосая Кавър, който е работил с изпълнители като Адел и Литъл Симз, води по номинации за отличията за автори на песни и филмови композитори с четири на брой. Три от тях са в категорията за най-добър албум.

С три номинации следва Ед Шийран, който в сряда спечели дело за авторските права над мегахита си "Shape Of You". Другите му две хитови парчета "Bad Habits" и "Shivers" ще се съревновават в категорията за най-изпълнява песен. В нея са включени също "Cold Heart" на Елтън Джон и Дуа Липа, "Little Bit of Love" на Дейвид Гренан и "BED" на диджей Давид Гета и Джоел Кори в сътрудничество с Рей.

Емили Сандей с две награди "Айвър Новело"

Номинираните в категорията за най-добра музика и текст на песен са Адел за хита "Easy on Me", отбелязал завръщането й, Сам Фендър за "Seventeen Going Under", Раг ен Боун Ман за "All You Ever Wanted", Холи Хъмбърстоун за "Haunted House" и Ела Хендерсън и Том Гренан за "Let's Go Home Together".

Записите, съревноваващи се за най-добър албум са "Mother" на Клео Сол, "Nine" на група SAULT, "Pink Noise" на Лора Мвула, "Sometimes I Might Be Introvert" на Литъл Симз и "Spare ribs" на дуото "Слийфорд модс".

Изпълнителите Пинк Пантерес, Ашейн Уайт, Луз, Наоми Кимпену и Матилда Ман са с номинации за изгряваща звезда.

Сред номинираните в категорията за оригинална филмова музика са "Спенсър" с Кристен Стюарт като принцеса Даяна и "Последна нощ в Сохо".

Наградите носят името на родения в Кардиф музикант Айвър Новело, изявявал се в началото на 20-и век. Отличията, присъждани от Британската академия за композитори и автори на песни (BASCA), ще бъдат раздадени за 67-и път на 19 май в Лондон, допълва БТА.

0









Копирано