Метъл група с песен за България в новия си албум

Шведската метъл група Sabaton, която е хедлайнер на Hills of Rock 2022, изпрати лично съобщение към българската публика.

Част от кампанията за новия им албум The War to End All Wars, който предстои да излезе догодина, включва и видеопоздрав от вокалиста Joakim Brodén и басиста Pär Sundström.

В него музикантите с удоволствие си припомнят първия концерт на Sabaton в България през 2009 г. и обещанието, което oт тогава често дават на българските си фенове – да напишат песен за страната ни.

Неведнъж Sabaton и българската публика са засвидетелствали взаимната си лоялност и респект.

Най-после тези двупосочни приятелски емоции ще получат искрено валидиране с песен за България. Парчето носи заглавието The Valley of Death и е деветата песен от албума, който излиза на 4 март догодина.

The War to End All Wars съдържа 11 песни и е продължение на предишния албум на Sabaton - The Great War. Албумът се фокусира върху зверствата, чудесата и събитията около Първата световна война, умело разказани от шведите. Бандата вече обяви и мащабно турне в подкрепа на албума, което ще мине и през България на 23 юли - в третия фестивален ден на Hills of Rock.

