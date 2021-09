Учени и музиканти създадоха обезболяваща песен

© Pixabay

Учени от Университетския колеж в Дъблин, Ирландия, са създали в партньорство с музиканти песен, която може да намали интензитета на различни видове болка, пише в. "Дейли мейл". Парчето, озаглавено "All of Us", е показало ефективност в тестове с доброволци, предава БТА.

Д-р Клер Хаулин от екипа, създал лечебната музика, обяснява, че песента използва инструментални, оркестрални и вокални елементи, за да породи усещането за "чудо" у пациентите.

Музикантът Анатол е съдействал на учените да осъществят проекта си и да създадат нещо, което да помогне на хората да се чувстват по-силни и да забравят за болката, включително чрез освобождаване на хормона на щастието допамин.

Песента е тествана върху 286 доброволци, страдащи от силна болка, включително главоболие, менструална болка, болки в гърба и мускулите. Участниците в теста са съобщили за намаляване на интензитета на болката и дискомфорта под въздействието на музикалната композиция.

