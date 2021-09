АББА се завръщат след 40 години

©

Една от най-обичаните групи на всички времена - ABBA се събира изненадващо за нов проект след раздялата си през 1983 г.. Шведският поп квартет - Benny Andersson, Anni-Frid (Frida) Lyngstad, Agnetha Fälskog и Björn Ulvaeus, обяви новата колекция Voyage, която ще бъде продължение на последния им албум от 1981 – The Visitors. Тя ще съдържа 10 песни, една от които ще бъде коледна, а две от тях – “I Still Have Faith In You” и “Don’t Shut Me Down” вече могат да бъдат слушани от феновете.

Освен албум, групата ще изнесе серия от концерти със същото име, които ще стартират през май 2022 г. в Лондон. Дигитaлните версии на ABBA ще излязат на сцената заедно с 10 - членен лайв бенд в специално създадена концертна зала в Олимпийския парк в Лондон, кръстена на групата - ABBA Arena.

Относно завръщането Lyngstad сподели: “Толкова съм щастлив да работя отново с групата, това което сътворихме се получи страхотно” и нарече Andersson и Ulvaeus “изключително талнтливи и истински гениални автори на песни”

Andersson допълни: “Плуваме в непознати води. С помощта на по-младите ни версии ще успеем да пътуваме в бъдещето.”

Дигиталните аватари на групата (т.нар abbatars) са създадени с помощта на специална технология, наподобяваща тази, използвана за Gollum (Andy Serkis) от „Власелинът на пръстените“, a екип от 850 човека от комапнията за специални ефекти на George Lucas – „Industrial Lights and Magic“, създават дизайна и анимират младите версии на АВВА.

0









Копирано