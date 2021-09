Знаете ли кое е най-горещото време от деня? 2РМ

© Getty Images

Знаете ли кое е най-горещото време от деня? 2 ч. следобед, или написано на английски – 2РМ. Това име носи и южнокрейската момчешка к-поп група – 2РМ. Защото те са също толкова горещи, пръскащи сексапил и чар, но освен това са изключително талантливи артисти – пеят, танцуват, сами пишат песните си и хореографиите им са впечатляващи със сложната си акробатика. Техният фенклуб, не само в родината им, а и в цял свят, е наречен „най-горещите“ или „Hottest“. Това е групата, повдигаща градусите до степен на потене. Да, на потене. Само погледнете видеа с изпълненията им и ще разберете какво е имал предвид авторът. ;)

Тази година, този месец, 2РМ и Hottest отбелязват 13 години от създаването и дебюта на групата - число, което за много хора звучи драматично, свързвайки го с фаталното 13, но за к-поп жанра и за попа като цяло е забележително постижение една момчешка група да се задържи неразделна толкова години. В своята индустрия те са пример и модел за подражание на редица по-нови групи с това, че са силни духом, безспорни таланти, непримирими перфекционисти и са близки помежду си като родни братя.

Групата дебютира на 4 септември 2008 г. като част от звездното семейство на една от най-популярните компании в корейския шоубизнес - JYP Entertainment. Момчетата тогава – Jun. K /Джун Кей/, Nichkhun /Никкун/, Taecyeon /Текьон/, Wooyoung /У Йонг/, Junho /Джуно/, Chansung /Чан Сонг/ (както и бившият вече член Jay Park /Джей Парк/, който беше техен лидер) се представят на света със свежозакачливата песен „10 out of 10“, която се превръща в една от най-обичаните на групата. Факт, с какъвто не всички творци могат да се похвалят – да покориш милиони хора с дебютното си парче.

И като споменахме творци, няма как да не споделим за незапознатите няколко имена на творбите на същите тези артисти, нали? Нека цитираме само някои от най-големите им хитове, които са разпознаваеми дори извън средите на почитателите им и са си спечелили достойно място в историята на младия жанр „к-поп“.

Такъв е един от първите им успехи „Heartbeat“, 2009 г., чийто клип представлява елегантна, макар и мрачна композиция, представяща тези вече пораснали млади мъже и енергията им, завладяваща музикалната сцена, но още повече - сърцата на публиката, превръщайки голяма част от тях във верни и лоялни Hottest.

Амбицията, подплатена с талант, се отплаща, превръщайки младата група в една от най-успешните от второто поколение на к-попа, каквато са и до днес. Дори да не сте запознати детайлно с 2PМ, то със сигурност сте чували някои от другите им стра-ХОТ-ни песни като „Again and Again“, „Hands Up“, „I'll Be Back“, „A.D.T.O.Y.“ или „Go Crazy“, с които те са печелили редица престижни награди в родината си. Да не забравяме, че те се изявяват и на японска сцена и имат немалко японски албуми и турнета и извън Южна Корея. Не можем да не споменем и за японските им хитове, към един от които авторката има неприкрит сантимент, а именно - „I'm Your Man“. Други красиви и любими песни от японската им дискография са Beautiful, Masquerade, Winter Games и така можем да изреждаме до безкрай, защото всяка тяхна песен е или става любима, щом се чуе.

Но дори по някаква причина да сте ги пропуснали, дори да не знаете за световното турне и световната сцена, която завладяха през 2014 година с четвъртия си албум, (възможно е, да, ако сте живели на самотен, необитаем, тъмен и студен остров - допускаме го), то при всички случаи сте чували песента им „My House“. Тази песен от 2015 г. съвсем неочаквано започна да се трендва в YouTube и се изкачи по върховете на корейските музикални класации през 2020 г., цели пет години по-късно, радвайки както Hottest, така и всички ценители на добрата музика.

Към днешна дата членовете на 2PM са се отчели с военна служба към държавата, която в Южна Корея е задължителна за всички здрави мъже на възраст до 30 г., и след петгодишно очакване - на 28.06.2021 г., се случи музикалното им завръщане и появата на новия им албум. Заглавната песен на предказармения им албум бе „Promisе“. С нея те дадоха обещание на феновете си, че нищо няма да ги раздели и ще се завърнат след отслужването на военния дълг по-силни отвсякога. Седмият албум на групата „MUST“ съдържа водещото заглавие „Make it“, както и още девет стра-ХОТ-ни парчета, вкл. гореспоменатата „My House“, но в акустична версия.

Ако сте били отново на самотния си, необитаем остров и все още не сте чули песента „Make it“, сте пропуснали едно чудесно денс парче с елементи на джаз и запазената марка за 2PM - умело използвана електронна музика. Но никога не е късно да се присъедините към почти 30-те милиона, които вече са го гледали и сами да прецените доколко са горещи мъжете от НАЙ-ГОРЕЩАТА ГРУПА В К-ПОПА – 2РМ. Кажете си „Must make it“ и ни последвайте.

Автор: Йорданка Воденичарска

4









Копирано