Село Българево ще бъде сцена на рокмаратон

© Pixabay

Крайморското село Българево ще бъде роксцена на 27 и 28 август, съобщават от община Каварна за очаквания от летовниците музикален маратон.

Шест млади групи - повечето от столицата, ще забавляват туристите, с които Българево е пълно през този сезон, разкри пред БТА кметът на селото Георги Георгиев.

В Барселона ще има рок концерт за 5000 зрители с отрицателни тестове

По думите му, заради противоепидемичните мерки събитието няма да събере публиката на площада, както първоначално е било предвидено, а в двора на старото училище, което разполага с около два декара спортна площадка.

Момичетата от групата "Second to none", с амбицията да станат "по-добри от всички останали", първи ще огласят пространството с песни от репертоара на "Led Zeppelin", "Black Sabath", "Metallica", както и с авторски творби. Според подготвената програма, на Откритата сцена ще излязат и "Kashmir" със своя музика и класически рокхитове, както и популярната от участия във фестивали в България, Гърция, Сърбия, Румъния група "Sevi".

Във втория фестивален ден на "Българево Rocks" публиката ще забавляват русенските музиканти от "The Rock" и каварненската група "Do Sho Band", а празника ще закрият "Hellion Stone", смятани за явление на новата българска роксцена.

0









Копирано