Алис Купър стана герой на книга за оцветяване

Рокаджията Алис Купър официално одобри нова книга за оцветяване, посветена на кариерата му и озаглавена "Welcome 2 My Nightmare", съобщи New Musical Express.

Книгата, която трябва да излезе на 27 август, включва набор от изображения, свързаани с изпълнителя - обложки на лбуми, Купър в образа на Медуза, картинки, вдъхновени от албума му "School Out" (1972) и други.

Алис Купър продава на търг платно на Анди Уорхол

"Welcome 2 My Nightmare" е най-новата книга за оцветяване от поредицата "Рокендрол" на издателство "Eyesore Merch", допълва БТА.

Миналата година се появиха подобни книги, посветени на "Джудас прийст" и "Мотърхед", а тази година - на "Тин Лизи" и "Мегадет".

