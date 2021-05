Ясни са първите финалисти на "Евровизия" 2021

10 държави излъчиха тази вечер първата част от финалистите на "Евровизия" 2021.

На полуфинала се представиха общо 16 изпълнители на спектакъл от Ротердам.

Официалното стартира конкурса "Евровизия"

Първите полуфиналисти, избрани в произволен ред, са:

Норвегия

Израел

Русия

Азербайджан

Малта

Литва

Кипър

Швеция

Белгия

Украйна

Българската изпълнителка Виктория Георгиева ще представи своята песен "Growing Up is Getting Old" на втория полуфинал на "Евровизия". Той ще се проведе на 20 май (четвъртък), който БНТ отново ще излъчва директно.

Зрителите в цяла Европа и българите в чужбина могат да подкрепят Виктория Георгиева да продължи участието си на финала на музикалния конкурс, който е тази събота (22 май).

На събитието ще присъстват около 3500 души. Те обаче ще трябва да имат отрицателен тест за COVID-19. Самите участници ще бъдат изолирани в специално изграден балон.

