Малко след края на коледните и новогодишните празници, вече сме в първите седмици на януари, когато по традиция се чувстваме леко унили. Вече не очакваме с трепет празничните дни, а вместо това предстоят три от най-сивите месеци в годината. Това е и периодът, в който в нашия екип търсим нови и различни начини да повдигнем духа си и да се почувстваме красиви и женствени, въпреки сивотата навън.

Тази година единодушно решихме, че ще заложим на нов аромат, който да си подарим и който да се превърне в деликатен акцент към всяка зимна визия. Ако и за вас е трудно да преминете от празничните дни към студените зимни такива, ви предлагаме нашия списък от топ 5 на най-хубавите зимни дамски парфюми, които открихме сред многообразието от аромати в онлайн магазина MAKEUP.BG

Chanel Allure

Chanel Allure е една от перлите в наследството от аромати на легендарния и дългогодишен парфюмерист на Шанел - Жак Полж. Богатата флорална композиция прекрачва границите на времето и обгръща шията като кашмирен шал, деликатно развян от вятъра с искрящи акорди мандарина, майска роза и ванилия, фасети на пасифлора, божур и топъл амбър. Труден за дефиниране и невъзможен за устояване, той е наличен в следния каталог https://makeup.bg/brand/23957/.

Girl of Now на Elie Saab

Girl of Now е иновативен дамски парфюм в луксозната линия на висша мода на Elie Saab. При създаването на парфюма двамата майстори парфюмеристи Доминик Ропион и Софи Лаббе са били вдъхновени от съвременните жени, които свободно съчетават лекота, елегантност и блясък. Ароматът на Girl of Now е съчетание от шамфъстък, бадеми, магнолия, портокалов цвят, бадемово мляко и кашмеран.

Libre L’Absolu Platine

Libre L’Absolu Platine е последното допълнение, което YSL направи към пленяващата си серия от най-търсените дамски парфюми през настоящата година. Той се характеризира с цитрусово начало от мандарина, бергамот и загряващи алдехиди, последвани от портокалов цвят и контрастиращ букет от дива и бяла лавандула, носещ спокойствие и прохлада. За финал цялостният аромат е допълнен от щипка топлина от ванилия и амбър. С източно-флоралните си мотиви, той е идеалният дамски парфюм за студените месеци.

Vilhelm Parfumerie Body Paint

Vilhelm Parfumerie Body Paint е част от луксозната марка с корени от Ню-Йорк и се характеризира с френско майсторство. Той е част от “парфюмната библиотека”, както се изразява екипът на бутика за своите творения. Артистичната ръка на Марк-Антоан Кортикиато рисува върху тялото плодово-шипрови щрихи с тонове на лимон, круша, зелена пиперка и чили. Той показва своя висш пилотаж в парфюмерията с фасети на индийско орехче, карамфил и изумителната съставка Iso E Super, имитираща естествените феромони и повишаваща привлекателността. Финалните мотиви върху кожата са нанесени от амброксан, кедър и дъбов мъх.

Bonbon Pop

Арабският бранд The House Of Oud създава бонбонено изкушение с гурме композицията на Bonbon Pop. Той е сладък, дървесен, мускусен и успява да прикове вниманието. Ароматът ни връща в любими и топли спомени с вкус на топяща се захар, постигнати от кокос, бяла праскова, дървесни нотки, амбър и мускус.

С този Топ 5 от най-хубавите зимни дамски парфюми за 2023 г., предлагаме не само ароматично пътешествие, но и възможността да заложите нов и стилен ароматичен подпис за сезона. Изберете вашия предпочитан аромат и позволете му да ви пренесе в свят на елегантност и стил.

Независимо дали предпочитате топлите и пленителни нотки, или свежите и цветни аромати, списъкът Топ 5 на най-хубавите дамски парфюми ви предоставя разнообразие от изисканост, красота и стил. Освежете своята колекция от парфюми и се насладете на зимната магия, обгърната в интригуващи аромати.

(в материала има продуктово позициониране)

