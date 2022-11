Скандал с "Баленсиага" заради неприлични снимки на деца

Луксозната модна къща „Баленсиага“ (Balenciaga) се извини за това, че в най-новата си рекламна кампания е показала деца, които прегръщат плюшени мечета, облечени в бондаж.

Снимките, заснети от фотографа Габриеле Галимберти, свързани с кампанията Balenciaga Gift Shop, включват малки деца, облечени в детската линия на модната къща.

Според първоначалното съобщение до медиите, публикувано миналата седмица, "кампанията пресъздава серията на художника "Истории за играчки", която изследва какво хората колекционират и получават като подаръци". Висша мода? "Баленсиага" продава най-скъпата торба за боклук срещу 1790 долараКомпанията заяви, че линията включва "десетки нови продукти - от стоки за дома, домашни любимци и ароматизатори, от предмети за всекидневието до колекционерски предмети в ограничени серии и мебели по поръчка".

Но в социалните медии се отприщи гневна реакция на снимките, на които се виждат малки деца с торбички с плюшени мечета, облечени в нещо, което прилича на костюми, вдъхновени от БДСМ. Едно от децата е снимано с празни чаши за вино.

В Туитър хората изразиха своето възмущение, пишейки: „Не е нормално да се сексуализират деца."

Във вторник компанията публикува извинение в Инстаграм, в което обяви, че кампанията е премахната.

"Искрено се извиняваме за всяка обида, която нашата празнична кампания може да е нанесла", се казва в изявлението. "Нашите чанти с плюшени мечета не трябваше да бъдат представяни с деца в тази кампания. Незабавно премахнахме кампанията от всички платформи."

Фотографът Галимберти заяви в изявление за Си Ен Ен в сряда, че режисурата и заснемането на кампанията не са били в неговите ръце. "Не съм в състояние да коментирам избора на Баленсиага, но трябва да подчертая, че по никакъв начин не съм имал право да избирам нито продуктите, нито моделите, нито комбинацията от същите. Като фотограф от мен се искаше единствено и само да осветя дадената сцена и да направя снимките в съответствие с моя характерен стил. Както обикновено, режисурата на кампанията и на снимките не е в ръцете на фотографа."

the brand "Balenciaga" just did a uh..... interesting... photoshoot for their new products recently which included a very purposely poorly hidden court document about 'virtual child porn'



normal stuff pic.twitter.com/zjMN5WhZ0s