Завръщането на Томи Хилфигер на Седмицата на модата в Ню Йорк

Томи Хилфигер се завърна на седмицата на модата в Ню Йорк след три годишно отсъствие от модните подиуми.

Американският дизайнер, известен със своите ревюта спектакли, подчерта, че Ню Йорк е "епицентърът на модата, на културата, на попа, на музиката, на развлеченията, на знаменитостите", съобщава БНТ.

Хилфигер нарушава традицията, според която през есента се показват колекции за пролетта и лятото на идната година. В Бруклин той представи колекция за настоящия есенен сезон.

Моделите в "ученически" и спортен стил напомнят за хип-хопа от последното десетилетие на миналия век.

Започна Нюйоркската седмица на модата

Аксесоарите към тях са предназначени за всякакви хора, независимо от пола, фигурата и възрастта.

Събитието можеше да се гледа и в платформа за видеоигри, където играещи можеха да си поръчват модели от колекцията.

That’s a wrap! Mr. Hilfiger and legendary drummer @travisbarker close the #TommyHilfiger fashion show. What a return to #NYC. See more https://t.co/JyrFw6iXLa. pic.twitter.com/YJEjQMJxpY