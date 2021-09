На 91 години Клинт Истууд отново е ездач в уестърн

Пенсионирането не влиза в плановете на Клинт Истууд - на 91 години легендата на Холивуд не само засне филма "Cry Macho", но отново язди кон и раздава юмруци, съобщиха БТА и АФП.

"Cry Macho" излиза в САЩ в петък. Той е завръщане към уестърна, който прослави актьора. В продукцията Истууд е в ролята на бившия родео шампион Майк Майло, който приема последна мисия. Той трябва да отиде в Мексико, да намери сина на бившия си шеф и да го научи да язди.

"Идеята за този филм дойде преди четиридесет години", спомня си Истууд. "Твърде млад съм за тази роля, защо не поканим Робърт Мичъм", казал тогава той на продуцента.

Продукцията тогава не се осъществила и след няколко десетилетия кариера Клинт Истууд смята, че вече е достатъчно зрял за образа на Майк.

Лауреат на множество награди "Оскар" и "Златен глобус", както и други отличия, Истууд става световна кинозвезда със спагети уестърните на Серджо Леоне през 60-те години на миналия век. През 1971 г. дебютира и зад камера.

Новият му филм излиза в петък едновременно по кината в САЩ и на платформата НВО Макс.

See Clint Eastwood Return to His Cowboy Ways in First Look at His New Film Cry Macho https://t.co/s1HzCHiFnn