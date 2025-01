Монахиня от Бразилия е най-възрастният човек в света.

Жената е на почти 117 години.

Сестра Ина Канабаро е била толкова слаба, докато е растяла, че мнозина смятали, че няма да доживее детството си, разказва 84-годишният ѝ племенник Клебер Канабаро пред „Асошиейтед прес“.

На 105 години почина най-възрастният оцелял след атаката срещу Пърл Харбър

LongeviQuest, организация, която следи свръхвъзрастните хора по света, публикува в събота изявление, в което обяви прикованата в инвалидна количка монахиня за най-възрастния човек в света. Във видеоклип, заснет през февруари миналата година, се вижда как усмихнатата Канабаро разказва вицове, споделя картини на диви цветя, които е рисувала, и чете молитвата „Аве Мария“.

Припомняме, че на 29 декември японката Томико Итоока, която беше най-възрастният човек в света според рекордите на „Гинес“, почина на 116-годишна възраст, предава Си Ен Ен, цитирано от Нова телевизия.

Inah Canabarro Lucas, a nun from Brazil, has become the world’s oldest person at the age of 116 and 210 days.https://t.co/ykoGZGdRPI pic.twitter.com/joUYLLHzel