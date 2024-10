Откриха зашеметяващо количество вещерски знаци в къща на Тюдорите

Огромен брой знаци на вещици са били открити по стените на къща на Тюдорите. Изумителното откритие се крие имение в Англия, а количеството е определено като „зашеметяващо“, съобщава Си Ен Ен.

Новината за откритието, което съвпадна с Хелоуин, беше публикувана от благотворителната организация „Наследството на Англия“, която се грижи за стотици исторически паметници, сгради и обекти.

Според прессъобщение на органзацията Gainsborough Old Hall е имение в източната част на графство Линкълншир, което някога е било посещавано от Хенри VIII и тогавашната му кралица Катрин Хауърд.

Според „Наследството на Англия“ знаците са открити от Рик Бери, доброволец от английското културно наследство, който в продължение на две години е картографирал около 20 дърворезби в грандиозната сграда, предаде БТВ.

Погребаха Ричард III

Те включват „зашеметяващ набор“ от дизайни, въпреки че има забележителна концентрация в крилото за слугите на залата.

Сред намерените знаци са прости кръгове, за които се е очаквало, че вътре имат дизайн с шест венчелистчета, известен като шестоъгълник, за улавяне на демони.

Една от теориите е, че венчелистчетата може да са избледнели или че рисуването им не е било по силите на резбаря, казва в имейл до Си Ен Ен говорител на „Наследството на Англия“.

Открити са също така припокриващи се Vs - известни като мариански знаци, тъй като някои вярват, че те са призив за защита от Дева Мария, и петоъгълник, който се е използвал за защита от зло.

„Познавам този имот изключително добре. Затова бях изумен, когато преди няколко години забелязах недокументиран досега „знак за защита“. Реших да проверя дали има още такива и продължавам да ги намирам. Последният беше малка пентаграма и това беше преди няколко седмици, но кой знае колко още има да се открият“, посочва Рик Бери, който работи като доброволец близо 20 години.

Изглежда, че проклятие е било стоварено върху бившия собственик на имението Уилям Хикман, който е притежавал имота от 1596 г. Именно неговото име е намерено изписано наопаки, а знаците „вероятно“ са направени по това време, пише благотворителната организация в Х.

Широко разпространено е мнението, че изписването на нечие име е средство за проклинането на този човек, въпреки че това е практика, която се свързва по-често с римския и англосаксонския период и никога досега не е откривана в имот на английското наследство.

В имота са открити и около 100 следи от изгаряне, за които се е смятало, че предпазват от огън. Причината за големия брой дърворезби остава „загадка“.

