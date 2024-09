Почина най-възрастната котка в света

Почина е най-възрастната котка в света.

Името ѝ е Роузи и тя бе неофициалният носител на титлата, съобщава Ню Йорк Поуст, цитирани от бТВ.

На 1 юни 2024 г. тя навърши 33 години, което се равнява на 152 човешки години.

Тя е починала в къщата, в която живееше, със собственичката си, 73-годишната Лайла Брисет. Жената е взела Роузи, когато била коте през 90-те години на миналия век. Предишните собственици се отказали от пухкавия домашен любимец, тъй като станало ясно, че дъщеря им е алергична.

„Тя много ми липсва. Тя не се чувстваше добре, в един момент излезе в коридора, легна на пода и издъхна. Имахме толкова много хубави спомени заедно, все още много се радвам, че беше в живота ми“, казва Лайла Брисет.

Според нея Роузи обичала да яде и да спи, често задрямвала легнала до прозореца.

През 2023 г. служителите на „Рекордите на Гинес“ канят Лайла Брисет да кандидатства за титлата Роузи, но жената отказва. Според рекордите на Гинес най-възрастната жива котка е 28-годишната Флоси.

Тя е родена на 29 декември 1995 г., като това е потвърдено на 10 ноември 2022 г. През август същата година Флоси е предадена на Службата за защита на котките.

