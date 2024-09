Продадоха за $4 млн. писмо от Айнщайн до Рузвелт за намеренията на Хитлер да създаде атомна бомба

Писмо от именития физик Алберт Айнщайн до американския президент Франклин Д. Рузвелт, в което предупреждава за плановете на нацистка Германия за разработването на атомна бомба, бе продадено на търг в Ню Йорк за 4 млн. долара, съобщиха световните агенции.

Писмото бе част от личната колекция на съоснователя на „Майкрософт“ Пол Алън, който напусна този свят през 2018 г.

По време на аукциона в Ню Йорк, освен писмото, бе продаден и суперкомпютъра Gray-1 за над 1 млн. долара, също част от колекцията на покойния предприемач и програмист.

В своето съобщение до Рузвелт през 1939 г. Айнщайн алармира американският държавен глава за амбициите на Адолф Хитлер и за техническия капаците на нацистка Германия да създаде атомна бомба.

На търга беше продадено и обедното меню на „Титаник“ за 340 000 долара, чиято първоначална цена стартира от 50 хил. долара.

