Пандата Мън Мън роди близнаци

Женската голяма панда Мън Мън от зоопарка в Берлин е родила близнаци, предаде Асошиейтед прес.

Малките дойдоха на бял свят в четвъртък и се чувстват добре, съобщават от зоопарка. Те са родени само 11 дни, след като ултразвуковите изследвания показаха, че 11-годишната Мън Мън е бременна. Полът на новородените все още не е определен „със сигурност“.

„Сега е време да стискате палци за първите няколко дни, които са критични“, казаха от зоопарка. Новородените тежат съответно само 169 грама и 136 грама и са дълги около 14 сантиметра.

През юни 2017 г. Мън Мън и мъжката голяма панда Цзяо Цин пристигнаха в зоопарка в Берлин от Китай.

През август 2019 г. Мън Мън роди близнаците Мън Сян и Мън Юан. Те се превърнаха в голяма атракция в Берлин, но бяха върнати обратно в Китай през декември миналата година.

Страната има дълга история на временно предоставяне на емблематичните си животни на чужди държави - практика, често наричана „панда дипломация“, пише БТА.

