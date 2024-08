Италиански учени: Отпечатъкът върху Торинската плащаница е ликът на Христос

© Х

Италианските учени направиха шокиращо ново откритие, което може да разкрие как Исус е бил погребан, след като е бил разпнат. Те представят нови доказателства, предполагащи факта, че гробната кърпа, „показва отпечатъка на Исус“, и е истинска, съобщава The Sun.

Както е известно, плащаницата от Торино, заснета през 1978 г., показва кафява маркировка, наподобяваща мъж, за който някои смятат, че може да е Исус. Предната и задната част на парчето ленен плат показва белези на човек.

Някои казват, че лицето изглежда точно като Божия син, докато други категорично не са съгласни.

Но най-новото научно разкритие разкри, че платът е направен преди около 2000 години.

По същото време, когато Исус е живял и в крайна сметка разпнат.

Италиански изследователи са използвали специализирана рентгенова технология, за да изследват ленения чаршаф, за да могат да поставят дата на производството му.

Институтът по кристалография към Националния съвет за научни изследвания изследва осем малки проби от плат, за да разкрие малки детайли от структурата на бельото и целулозните шарки. Те използваха специфични показатели за стареене като температура и влажност, за да заключат резултатите.

Повечето предсказания казват, че Исус е бил разпнат в петък, 3 април, 33 г. сл. Хр. въз основа на Юлианския календар, пасажи от Библията и евангелия от времето. Което означава, че ако платът е бил използван за Исус, това е станало преди около 1991 години.

Първоначално изследване от 1988 г. твърди, че платът е от Средновековието - стотици години след Исус.

Международни изследователи анализираха малко парче плат, използвайки въглеродно датиране и с резултати, които предполагат, че е произведено между 1260 и 1390 г. сл. Хр. Италианският екип също разгледа констатациите от 1980 г. и откри, че нито един от техните резултати не съвпада.

Водещият автор д-р Либерато Де Каро каза, че тестът от 1988 г. трябва да се счита за неправилен, тъй като "пробите от плат обикновено са обект на всякакви видове замърсяване, които не могат да бъдат напълно отстранени от датирания образец".

Историческото местонахождение на плата във времето е огромна спорна точка, откакто Плащаницата от Торино е била публично показана през 1350 г. за първи път.

Съхранява се от 1578 г. в кралския параклис на катедралата "Сан Джовани Батиста" в Торино, Италия - откъдето идва и името му.

В Библията се казва, че Йосиф от Ариматея е човекът, който увива тялото на Исус в ленената плащаница, преди да го постави в гроба.

Пасаж от Матей 27:59-60 гласи: „Йосиф взе тялото и го уви в нова ленена кърпа. Той постави тялото на Исус в нова гробница, която беше изкопал в скална стена.“

Тези, които са виждали плата, казват, че има бледо, кафяво изображение отпред и отзад на мъжествена фигура. Изображението изглежда показва мъж с хлътнали очи, който е висок около 1.80. Допълнителни доказателства изглежда показват белези по тялото, които приличат на ужасяващи рани от разпъване на кръст, пише Телеграф.

Историята на Плащаницата от Торино

Торинската плащаница е мистериозно парче ленен плат, което кара изследователите да спорят за произхода му от векове.

Мнозина предполагат, че кърпата е била използвана за увиване около Исус преди погребението му след разпъването.

Други твърдят, че е произведена твърде късно, за да бъде използвана от Исус. Гробната кърпа плени умовете на историци, църковни ръководители и религиозни скептици, откакто за първи път е показан публично през 1350 г.

Уважаваният френски рицар Жофроа дьо Шарни го дава на декана на църква в Лирей, Франция. По-късно беше наречен Светата плащаница, когато се появиха предположенията, че е използван за Исус.

Много от тези теории се отнасят до това как има кафяви петна по него и тя наподобява лице и тяло на човек. Учените казаха, че отпечатъците вероятно принадлежат на Божия син.

Торинската плащаница е дълга ок.4.42 м и широка 1.2 м има белези от изгаряне. Плащаницата е повредена при пожар през 1532 г. в параклиса в Шамбери, Франция и по-късно е ремонтирана от монахини.

Учените отдавна изучават Торинската плащаница с надеждата да разрешат дългогодишната мистерия. Повече от 170 рецензирани академични статии са публикувани за бельото от 1980 г. насам. Въпреки разнообразието от мнения, мнозина вярват, че платното е използвано за погребването на Исус.

