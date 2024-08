Олимпиецът, който преобърна интернет: Юсуф Дикеч стрелял с ръка в джоба за равновесие

Турският състезател по стрелба Юсуф Дикеч стана хит в социалните мрежи с небрежния си външен вид и желязно спокойствие, с които спечели сребърен медал на Олимпийски игри в Париж.

Дикеч се класира на второ място в отборното състезание в смесената дисциплина 10 м въздушен пистолет с партньорката си Севал Тархан.

We all got the ultimate lesson on simplicity in this year's Olympics.



This is Yusuf Dikec, a Turkish shooter who won a Silver medal in the 2024 Olympics without any fancy lenses and ear protectors.



He might've not won the Gold medal but he won our hearts.



Simple is cool! pic.twitter.com/DX4k8EEIqf