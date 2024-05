Оранжеви реки потекоха в Аляска, учените са озадачени

От прозрачно синьо реките и потоците в Аляска придобиха ярко оранжев цвят. Причината – токсични метали, които се отделят при топенето на зоната на вечната замръзналост. Това сочи ново проучване, цитирано от БТВ.

Феноменът изненада стотици учени и изследователи от Калифорнийския университет в Дейвис и Американската геологическа служба, които са взели проби от водите в планината Брукс в Аляска.

Според проучването реките и потоците в планинската верига сякаш са ръждясали. Станали са мътни и цветът им е оранжев. Тестовете установяват, че потъмняването е причинено от метали като желязо, цинк, мед и олово, които са били заключени в подпочвените ледове на Аляска в продължение на хиляди години.

Арктика и тайгата се затоплят по-бързо от всеки друг регион на Земята

Някои от тези метали обаче се явяват силно токсични и замърсяват реките, както и поточните екосистеми.

„Свикнали сме да наблюдаваме този феномен в някои части от Калифорния, където в миналото е имало минни набези. Но е много стряскащо да го видиш, когато се намираш в най-отдалечените пустини, които са много далеч от минни източници“, споделя съавторът на изследването проф. Брет Пулин от Калифорнийския университет.

Изследванията сочат, че Арктика, където се намира и планинската система Брукс, се затопля четири пъти по-бързо от останалата част от света.

„Това е една неочаквана последица от изменението и затоплянето на климата“, добавя професорът.

Оранжевият цвят на водите в Аляска е свързано и с драматичното намаляване на водните организми.

