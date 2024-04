В Помпей откриха фрески, вдъхновени от Троянската война

В древния град Помпей бяха открити фрески, вдъхновени от Троянската война, съобщи АФП.

В зала за тържества са намерени както стенописи, така и мозайки. Размерите на помещението (15 на 6 метра) свидетелстват за разточителния начин на живот в древния град, разрушен след изригването на вулкана Везувий през 79 г.

Доминиращата тема на фреските са подвизите на героите и действията на подкрепящите ги богове по време на Троянската война. Изобразени са Елена и Парис, цар Менелай, пророчицата Касандра и бог Аполон.

Митологичните сюжети на фреските в залата за пирове в римските домове са имали и социална функция - да развличат гостите и сътрапезниците, да провокират тема за разговор и размисли за живота, обясняват експертите от дирекцията на археологическия обект.

Откриха предшественик на пицата върху фреска в Помпей

Стените са боядисани в черно и на този фон са нарисувани изображенията. Този детайл има едновременно практическа и естетическа функция - черното е е предотвратявало видими следи от дима на осветлението, пише БТА. Залата е била предназначена за приеми след залез слънце, а светлината от огньовете е създавала впечатление за динамика на изображенията, особено след няколко чаши вино, коментира Габриел Цухтригел, директор на археологическия обект.

Помпей не спира да ни изненадва, непрекъснато намираме нещо красиво, каза министъра на културата на Италия Дженаро Санджулиано.

Вулканичната пепел, покрила околността след изригването на вулкана Везувий, е позволила да се запазят както града, така и телата на 3 хил. жители.

Помпей е част от културното наследство на ЮНЕСКО и е вторият най-посещаван туристически обект в Италия след Колизеума в Рим, отбелязва АФП.

