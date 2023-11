В Индонезия се роди рядък вид носорог

В Индонезия се роди суматрански носорог, съобщава ABC News. Това е застрашеният вид носорози в света.

Малкото е от мъжки пол и е първо бебе за майка му Далайла и баща му Харапан.

Това е най-малкият носорог. Височината му е между 112-145 см.

A sanctuary in Indonesia is celebrating the birth of a Sumatran rhino, the most threatened species of rhinoceros in the world.



The healthy male calf is the first for his mother, Delilah, as well as his father, Harapan, a male rhino born at the Cincinnati Zoo, officials say. pic.twitter.com/qWiHHOtrpP