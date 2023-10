Показаха как изглеждат извънземните в Зона 51

Тайните, заключени в Зона 51, са интригували света от поколения - и са занимавали умовете на теоретиците на конспирацията, обсебени от извънземния живот.

Сега най-накрая знаем как всъщност изглеждат извънземните, за които се твърди, че са държани във военната база, според най-модерните технологии.

Кадрите показват как биха могли да изглеждат различни извънземни етнически групи, вариращи от по-класическото изображение на извънземни с големи глави и големи очи до хуманоидни форми на живот от космоса, съобщава Daily Express.

Изследователите на НЛО и извънземни от десетилетия се опитват да разгадаят какво се случва и крие в прословутата Зона 51. Представители на правителството на САЩ никога не са разкривали какви операции се извършват в базата в Невада, но всички изследвания, проведени там, са класифицирани като строго секретни.

Съоръжението, което се намира северозападно от Лас Вегас, е придобито през 1955 г. от военновъздушните сили на САЩ и ЦРУ за летателни изпитания на самолета Lockheed U-2. Въпреки легендата за военни операции в района, ЦРУ не призна съществуването на въздушната база до 2014 г. – и едва след искане на Закона за свобода на информацията разкри подробности за нейната история.

През 2019 г. наблюдателите на конспирациите за извънземно дори се опитаха най-накрая да разкрият тайната на базата, като организираха събитие за нахлуване в Зона 51. Организаторите шеговито призоваха потребителите на Facebook да обединят усилията си и да атакуват базата в Невада, за да открият доказателство за извънземен живот, за който отдавна се смята, че е скрит в базата.

