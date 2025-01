Записаха звук от удар на метеорит в земята

Камера на звънец е уловила забележителния момент, в който метеорит се удря в земята пред дом, разпръсквайки прах и произвеждайки звук от удар - първи в историята, според учения Крис Хърд от университета в Алберта.

През юли 2024 г. Лора Кели и нейният партньор Джо открили скалата пред дома си на остров Принц Едуард, Канада, отбелязвайки първото регистрирано падане на метеорит в провинцията, предаде БТВ.

Метеоритът оставил малка вдлъбнатина в пътеката и било потвърдено, че скалата е обикновен хондрит - най-често срещаният вид космическа скала, която удря Земята.

Част от комета озари небето над Испания и Португалия

Въпреки че клипът е заснет на 25 юли 2024 г., той е публикуван за първи път сега.

Когато Джо Велайдум и Лора Кели се връщат у дома от разходка с кучетата си, забелязват странна купчина прах във формата на звезда близо до вратата си. Надявайки се да хвърлят светлина върху произхода на отломките, двойката проверила камерата на звънеца, която показала космическа скала, падаща от небето и удряща тухлената стена до алеята им. Ударът вдигнал облак прах, докато аудиото на камерата уловя шума от не толкова дълбокия удар, който звучи подобно на разбиване на чинии или чупене на лед.

Впоследствие двойката събира възможно най-много отломки от разпадналия се метеорит и ги изпрати на Крис Хърд за анализ.

По-късно той посещава дома им, за да вземе още проби. Хърд потвърди, че произхождат от „обикновен хондрит“ - най-често срещаният тип метеорит, който се състои от никел и желязо, наред с други елементи.

Той смята, че екземплярът идва от астероиден пояс между орбитите на Марс и Юпитер и се е откъснал вероятно преди милиони години, преди да обиколи Слънцето и да пристигне на Земята миналото лято.

Докато космическата скала първоначално е пътувала с около 37 000 мили в час - 50 пъти скоростта на звука - когато е проникнала в атмосферата, тя би се забавила до около 124 мили в час, докато стигне до къщата.

