Бивш служител на Пентагона: Не само, че сме пленили НЛО, но успяхме и да проникнем вътре

Слуховете, че американското правителство разполага с истинско НЛО, скрито в една от секретните си военни бази, подпали социалните мрежи. Причина стана последното интервю на д-р Джеймс Лакатски – бивш научен ръководител на Програмата за прилагане и разработка на аерокосмически системи в Пентагона.

Наскоро той издаде книга по темата, в която разкрива, че правителството на САЩ не само че укрива космически кораб от извънземен произход, но и също така, че експерти са успели да проникнат във вътрешността му.

Корабът разполага с конфигурация, позволяваща реализирането на аеродинамичен полет. В него няма контролни табла, няма двигатели, нито резервоари за гориво или пък гориво.

НАСА публикува доклад за НЛО

В проекта на Програмата за прилагане и разработка на аерокосмически системи са били инвестирани 22 млн. долара, чиято основа цел е била да проучи особеностите и способностите на НЛО-тата, докладвани от американски граждани през годините.

В книгата си д-р Лакатски пише още, че НЛО-тата са „продукт на технология, която интегрира физически и психически феномени [...] и засяга главно културните променливи на нашето общество чрез манипулиране на психологическите и физиологични параметри“.

Jeremy Corbell:



“You told us because you were allowed to tell us, that our government has a UFO in it’s possession and has been able to access the inside of it, right?”



Dr. James Lacatski:



“Yes”#UAPtwitter #ufotwitter #uapx #ufox pic.twitter.com/bJBQ3rTVIp