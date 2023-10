Америка избра най-дебелата кафява мечка на Аляска

Изданието за 2023 г. на американския конкурс „Седмица на дебелата мечка“ коронова женската кафява мечка „128 Grazer“ („128 Лакомка“) като най-месестия екземпляр от Националния парк Катмай в Аляска, съобщи АФП.

Закръглената победителка разби конкуренцията в двубой в тежка категория, спечелвайки четири пъти повече гласове от „32 Chunk“ („32 Дундьо“)

„Тя е въплъщение на красотата и изяществото - погълна толкова много сьомга!“, написа Службата на националните паркове на САЩ в Инстаграм.

Джъмбо джет за пореден път победи в конкурса за най-дебела мечка

Американската общественост бе помолена да гласува като сравни снимки тип „преди/сега“ на кафяви мечки за времето, през което се захранват със сьомга пред зимния си сън.

Започнал като шега през 2014 г., конкурсът вече предизвиква истинска сензация в Америка. За тазгодишното издание бяха регистрирани повече от 1,3 милиона гласа.

Докато избира любимия си тлъст мечок, публиката наблюдава на живо кандидатите, които поглъщат до 45 кг сьомга на ден, благодарение на камерите на неправителствената еко организация „Експлор“, която е организатор на конкурса, предава БТА.

През пролетта Ursus arctos (Кафява мечка) демонстрира втален силует. Но през лятото и есента тези животни наддават до 50% от теглото си. Това за тях е решаващо натрупване на маса преди зимния им сън. В продължение на пет месеца мечките се крият и никога не се събуждат, дори да пият вода. Благодарение на натрупаните мазнини, те се хранят с протеини, рециклирани от собствената им урея, и така поддържат масата си.

Fat Bear Week is now over and a new champion reigns supreme! Congratulations to the chunky 128 Grazer! https://t.co/r4eWSKONxJ pic.twitter.com/UdZbvosZkK