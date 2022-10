Джъмбо джет за пореден път победи в конкурса за най-дебела мечка

Огромна кафява мечка, наречена 747, беше избрана за победител в Седмицата на дебелите мечки - ежегодното състезание в Националния парк и резерват Катмай в Аляска, в което се отличава животното, натрупало най-много килограми, съобщи ДПА.

Мечокът 747 е кръстен на гигантския самолет, макар да не е чак толкова голям. По изчисления на парка теглото му е най-малко 636 кг.

На второ място е женската 901, която се състезава за първи път.

Аляска избира най-дебелата мечка

Дванайсет кафяви мечки се бореха за титлата, която 747 спечели и през 2020 г.

"В крайна сметка 747 разкъса сьомгата - и конкуренцията - за да грабне втората си корона като шампион за 2022 г.", написаха от парка в Туитър след гласуването.

За конкурса бяха получени стотици хиляди гласове от цял свят. Онлайн посетителите и феновете на мечките можеха да наблюдават животните на уебкамери, да разгледат снимки и да гласуват за екземпляра, който "най-добре илюстрира дебелина".

През пролетта мечките все още са слаби и до есента трябва да натрупат запаси от мазнини за зимен сън. Седмицата на дебелите мечки цели да предостави информация за екосистемата и местообитанието на повече от 2000 кафяви мечки в субарктическия регион, информира БТА.

THIS 747 IS CLEARED FOR LANDING. Introducing your 2022 Fat Bear Week champion. pic.twitter.com/gVCzhYeX5n