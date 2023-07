Гравитацията не съществува, живеем под похлупак: кои са едни от най-абсурдните конспиративни теории?

© Freepik

През последните години броят на конспиративните теории, циркулиращи в интернет, се увеличи значително.

Някои от тях звучат толкова абсурдно, че е трудно да си представим как някой може да повярва в тях. Въпреки това, те се радват на завидна популярност. Въпросните теории се опитват да опровергаят някои от най-очевидните научни факти, използвайки смехотворни твърдения и крайно неубедителни „доказателства“ в своя подкрепа.

Конспирации накараха цяло семейство в Швейцария да се самоубие

Ето какво гласят част от тях:

Антарктида е огромна ледена стена

Повечето привърженици на теорията за плоската Земя смятат, че светът е диск, в центъра на който се намира Северният полюс. Според тях, Антарктида пък представлява гигантска ледена стена, която не позволява на водата в океаните да изтече извън пределите на нашата планета. Какво има отвъд тази стена е въпрос, на който е трудно да се даде отговор.

Някои смятат, че ледът е безкраен, докато други подозират, че там има огромен океан, където се намира „забраненият континент Антихтон“. Няма как да се отрече, че всички тези предположения звучат впечатляващо и свидетелстват за богатото въображение на техните създатели. Все пак, не бива да се забравя, че редица изследователи са прекосили Антарктида и днес Южният полюс представлява своеобразна туристическа дестинация.

Антарктическият морски лед е достигнал тревожно ниски нива през юни

До момента нито един от хората, посетили този район, не е изпаднал от ръба на Земята. Изненадващо или не, дори и наличието на неоспорими факти не е способно да промени мнението на онези, които вярват в налудничавата теория за ледената стена, заобикаляща нашата плоска планета.

Гравитацията не съществува

Ако попитате някой учен какво представлява гравитацията, той най-вероятно ще ви обясни, че тя е природно явление, в резултат на което всички обекти, притежаващи маса или енергия, се привличат едни към други. Доказателствата за съществуването ѝ са навсякъде около нас. Тя ни държи здраво стъпили на земята, а освен това е и причината, поради която планетата ни обикаля около Слънцето. Благодарение на лунната гравитация пък има приливи и отливи. Не всички хора, обаче, са съгласни с тези очевидни научни факти.

Вселената може никога да не е имала начало, казват физици

Привържениците на теорията за плоската Земя са на мнение, че гравитацията е измислица и изобщо не съществува. Според тях, вместо нея съществува т. нар. универсално ускорение. Какво представлява то? Обяснението е просто – тъй като планетата ни е плоска, тя непрекъснато се движи нагоре. В резултат, ако подскочите, вие всъщност няма да паднете обратно на земната повърхност, а тя ще се издигне. Ако това ви се струва смехотворно, ето каква е причината за универсалното ускорение – наличието на облак от тъмна материя под планетата ни, който непрекъснато я „избутва“ нагоре.

Истината е, че да се даде логично обяснение на тази теория е невъзможна задача. Сред въпросите, на които нейните привърженици не могат да дадат отговор, е как птиците и самолетите летят. Очевидно е, че те не се издигат непрекъснато, опитвайки се избегнат сблъсъка със задаващата се към тях плоска Земя, пише vesti.bg.

"Тайният елит, който иска да управлява света": факти и конспирации

Къде е Слънцето?

Какво се намира в центъра на нашата Слънчева система? Отговорът на този въпрос е пределно ясен – звезда, която ние наричаме Слънце. Астрономите уточняват, че то представлява почти идеална сфера, съставена от гореща плазма и магнитни полета. Намира се на около 150 млн. км. от нас и съставлява приблизително 99,86 процента от общата маса на Слънчевата система.

Ако, обаче, вярвате, че Земята е плоска, то е много вероятно да не сте съгласен с тези данни. Според някои, Слънцето всъщност се намира на едва 4800 км. от нашата планета (за сравнение, разстоянието между София и индийската столица Ню Делхи е около 5000 км.) и е с диаметър 51 км.

Циклите на Слънцето достигат своя пик

Те добавят, че нашата звезда представлява нещо като гигантска електрическа крушка, която се движи в кръг и периодично осветява различни части от земната повърхност. Всичко това звучи като лоша шега, но истината е, че някои хора наистина смятат въпросното твърдение за истина – независимо от факта, че то не може да обясни процеси като смяната на сезоните и полярните дни и нощи (те настъпват в най-северните и най-южните райони на Земята и продължават по повече от 24 часа).

Всички ние живеем под похлупак

Това със сигурност е една от най-налудничавите конспиративни теории, създавани някога. Според нейните привърженици, небето, което всички ние виждаме, представлява огромен похлупак, който ни пречи да разберем какво всъщност има отвъд пределите на нашата планета. Според някои, там се крият представители на извънземни цивилизации. Други пък са убедени, че зад похлупака е самият Бог.

Според експерти, занимаващи се с изследване на конспиративни теории, произходът на въпросното твърдение е пряко свързан с тълкувания на библейски текстове, в които се говори за създаването на света и „небесната твърд“.

Повечето привърженици на идеята за похлупака споделят и мнението, че всички небесни тела – включително Слънцето и Луната, са холограмни изображения (в интернет могат да бъдат открити редица видеа, които уж показват как естественият ни спътник примигва или дори се разтапя. Повечето от тях са съпроводени от анализи на „експерти“, които потвърждават тези абсурдни твърдения). Отговорът на въпроса кой е поставил този похлупак в повечето случай е свързан със смехотворни конспирации, в които са замесени извънземни и представители на всевъзможни тайни общества.

Съществува втора Луна

Едни от явленията, на които почитателите на теорията за плоската Земя не могат да дадат обяснение, са лунните затъмнения. По тази причина, някои от тях смятат, че съществува мистериозно тяло, което наричат Сенчестия обект или Нега Луна.

Всяко дете знае, че лунните затъмнения се получават тогава, когато Земята застане между нашия естествен спътник и Слънцето. Според някои хора, обаче, истината е друга. Те вярват, че споменатият мистериозен обект обикаля около Луната и от време на време хвърля сянката си върху нея – разбира се, ако приемем, че тя действително съществува, а не е холограма. А защо не можем да видим Нега Луната? Обяснението е колкото просто, толкова и абсурдно – слънчевите лъчи са много ярки и я скриват от нашите очи.

